لقطات من عودة إمام عاشور لمران الأهلي اليوم

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة اللاعب إمام عاشور من داخل صالة الألعاب الرياضية اليوم بعد عودته.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عودة إمام عاشور من جديد ".

وإليكم الصورة:

الأهلي يكشف تفاصيل برنامج إمام عاشور التأهيلي

وكان قد أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية.

وقال جاب الله إن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، والقيام بفحوصات دورية؛ للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.