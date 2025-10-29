وزارة الشباب تواصل تنفيذ فعاليات برنامج "أندية النشء" بمحافظة شمال سيناء

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، جهودها في تنفيذ برنامج "أندية النشء" بالمحافظات الحدودية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، واستجابةً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة.

ويُنفذ البرنامج في إدارات (العريش – رفح – الحسنة – بئر العبد – الشيخ زويد)، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى النشء وتنمية قدراتهم الثقافية والفنية والرياضية، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري ودعم أبناء المحافظات الحدودية.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز الوعي بأهمية القوانين والتشريعات لدى النشء، إلى جانب نشر الثقافة الرياضية وتنمية المهارات الفنية والإبداعية، من خلال تنظيم مسابقات وأنشطة جماعية وترويحية تسهم في بناء شخصية متوازنة ومبدعة قادرة على الإسهام في خدمة الوطن.

يشار إلى أن البرنامج يُنفَّذ تحت رعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر على مدار العام بواقع 12 وحدة تدريبية شهريًا في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، بهدف إعداد جيل واعٍ ومؤهل من أبناء المحافظات الحدودية يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لحماية هويته الوطنية، والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق الابتكار والإبداع لديهم.