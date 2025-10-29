قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
وزارة الشباب تواصل تنفيذ فعاليات برنامج "أندية النشء" بمحافظة شمال سيناء

عبدالله هشام

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، جهودها في تنفيذ برنامج "أندية النشء" بالمحافظات الحدودية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، واستجابةً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة.

ويُنفذ البرنامج في إدارات (العريش – رفح – الحسنة – بئر العبد – الشيخ زويد)، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى النشء وتنمية قدراتهم الثقافية والفنية والرياضية، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري ودعم أبناء المحافظات الحدودية.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز الوعي بأهمية القوانين والتشريعات لدى النشء، إلى جانب نشر الثقافة الرياضية وتنمية المهارات الفنية والإبداعية، من خلال تنظيم مسابقات وأنشطة جماعية وترويحية تسهم في بناء شخصية متوازنة ومبدعة قادرة على الإسهام في خدمة الوطن.

يشار إلى أن البرنامج يُنفَّذ تحت رعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر على مدار العام بواقع 12 وحدة تدريبية شهريًا في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، بهدف إعداد جيل واعٍ ومؤهل من أبناء المحافظات الحدودية يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لحماية هويته الوطنية، والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق الابتكار والإبداع لديهم.

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

