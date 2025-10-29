قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
رياضة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

محمد السعيد

يستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس كاراباو.
 

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تضميد جراحه بالفوز على كريستال بالاس، حيث خسر الريدز 5 مباريات من آخر 6 في مختلف المسابقات.
 

ويحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد ليرفع رصيده مع النادي إلى 250 هدفا.

وفي آخر 16 جولة من كأس كاراباو التي شارك فيها ليفربول، واجه فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة.

كانت الهزيمة خارج أرض توتنهام هوتسبير في ذهاب الدور نصف النهائي في وقت سابق من هذا العام هي المرة الوحيدة التي فشل فيها الريدز في التسجيل في أي من مبارياته الـ14 الأخيرة في المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة  beIN Sports 2HD.

وشارك ليفربول في 15 مباراة بركلات الترجيح في كأس كاراباو، وفاز بـ11 منها.

ولم يسجل كريستال بالاس أكثر من هدف واحد في زيارة لأنفيلد منذ يناير 2019، عندما سجل ثلاثة أهداف لكنه خسر 4-3.

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

صورة تعبيرية

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

اللواء أحمد هشام الخبير المروري

حفلة المتحف هتبدأ 6 مساء.. خبير مروري يوجه رسالة للمواطنين

صورة أرشيفية

مقترح أمريكي بتمديد عمل "الميكانيزم" ليشمل كل حدود لبنان

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: "الإنتوساي" ترصد القصور وتقيم الأداء العام لتصحيح المسار

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

