بعد عودته للملاعب.. الدردير يوجه رسالة لـ إمام عاشور

حرص الإعلامي عمرو الدرديري علي تهنئة إمام عاشور بالعودة للملاعب من جديد عبر حسابه الشخصي انستجرام.

و علق الدرديري:عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل، عودة إمام عاشور للملاعب حمدالله بالسلامة يانجم .

وكان أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.

‏ ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.