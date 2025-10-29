بعد عودته للملاعب.. الدردير يوجه رسالة لـ إمام عاشور

حرص الإعلامي عمرو الدرديري علي تهنئة إمام عاشور بالعودة للملاعب من جديد عبر حسابه الشخصي انستجرام.
و علق الدرديري:عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل، عودة إمام عاشور للملاعب حمدالله بالسلامة يانجم .
وكان أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.