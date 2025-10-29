عودة حميدة .. إمام عاشور داخل صالات الجيم

نشر مروان عطية مقطع فيديو لإمام عاشور وهو داخل إحدى صالات الجيم عبر حسابه الشخصي انستجرام.

وظهر إمام وهو يدا البرنامج التأهيلية له استعداد لعودة إلى التدريبات الجماعية.

وعلق عطية علي الفيديو :٠ عودة حميدة ياخويا ".



وكان اكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.

‏ ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز