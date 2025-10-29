قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
فتحي سند يكشف موقف إمام عاشور من السفر إلى الإمارات مع الأهلي

ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي فتحي سند  موقف إمام عاشور من السفر إلى الإمارات مع الأهلي  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :استخرج الأهلي تأشيرة سفر إمام عاشور إلى الإمارات استعدادا لكأس السوبر تحسباً لتحسن حالة اللاعب ووصول نسبة إنزيمات الكبد للمعدل المناسب.

و أضاف:هناك رغبة في الأهلي لوجود جميع اللاعبين حتى المصابين من أجل التقارب للمدرب الجديد توروب.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.

‏ ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

