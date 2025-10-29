فتحي سند يكشف موقف إمام عاشور من السفر إلى الإمارات مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي فتحي سند موقف إمام عاشور من السفر إلى الإمارات مع الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :استخرج الأهلي تأشيرة سفر إمام عاشور إلى الإمارات استعدادا لكأس السوبر تحسباً لتحسن حالة اللاعب ووصول نسبة إنزيمات الكبد للمعدل المناسب.

و أضاف:هناك رغبة في الأهلي لوجود جميع اللاعبين حتى المصابين من أجل التقارب للمدرب الجديد توروب.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.

‏ ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏