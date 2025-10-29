فرحوا 60 مليون.. ناقد رياضي يدعم لاعبي الزمالك قبل السوبر المحلي

دعم الناقد الرياضي عمرو الدرديري لاعبي الزمالك قبل خوض مباراة السوبر المحلي أمام بيراميدز.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "اكسبوا السوبر يا زمالك وفرّحوا 60 مليون زملكاوي".

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضي، بشأن أحقية مشاركة نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، في السوبر المصري، بعد الأحداث التي وقعت في السوبر الأخير الذي أقيم في دولة الإمارات.

نفي الزمالك

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا، لاعب الوسط، مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة: "أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد: "هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقما صادرا قبل إرسالها إلى الأندية، وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، وهناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟ وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما؟ ومن المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".