مينا ماهر عن مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي: التذاكر موجودة

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة خاصة لـ مشجعي نادي الزمالك قبل مباراة البنك الاهلي.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"التذاكر موجودة عاوزين التالتة يمين بكرة تكون كاملة العدد ".

إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي:

وكان قد تأكد غياب أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض، خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تمسك محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير.

وكان الزمالك سبق وعرض على اللاعب الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم من قبل لتجديد عقده، قبل أن يطلب محمد السيد الحصول على 10 ملايين في الموسم، خاصة وأنه ينتظر عروضًا خارجية للاحتراف.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جلسة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف التجديد للاعب.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن استمرار غياب الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن فريقه في مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع آدم كايد لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية، في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق ببطولة السوبر المحلي والسفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى الإمارات.

