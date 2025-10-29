الطريق إلى مونديال 2026.. "كاف" يعلن مواعيد مباريات الملحق الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد وأماكن إقامة مباريات تصفيات إفريقيا الخاصة ببطولة الملحق القاري المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تُقام البطولة المصغّرة بين 13 و16 نوفمبر 2025 في مدينة الرباط بالمغرب، بمشاركة منتخبات: الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجابون ونيجيريا.

وستُجرى مباريات نصف النهائي يوم الخميس 13 نوفمبر، على ملعبي البريد ومركب الأمير مولاي الحسن الرياضي. وتُقام عملية سحب القرعة، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، لتحديد الملعب الذي سيحتضن كل مباراة.

مواعيد المباريات

المباراة الافتتاحية بين منتخبي نيجيريا، والجابون، في الخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

المباراة الثانية في نصف النهائي بين منتخبي الكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

النهائي، يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، في ملعب الأمير مولاي الحسن، في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

يتأهل الفائز إلى بطولة الملحق القاري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي ستُقام في شهر مارس 2026، من أجل المنافسة على المقعد العاشر والأخير المُخصص لإفريقيا في كأس العالم 2026.