شوبير: خطوة الاعتراف بالخطأ مؤشر إيجابي على تصحيح أوضاع العاملين بالأهلي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تقديره لاعتماد خالد مرتجي، أمين المسجل والقائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، على الاعتراف بالخطأ في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل النادي.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامجه على إذاعة أون سبورت إذاعة اليوم الأربعاء، إن مرتجي لم يلجأ إلى تقديم أعذار أو تبريرات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقوانين والحقوق العمالية، ومشيرًا إلى أن الأمر لا علاقة له بتجاهل أندية أخرى تطبيق الحد الأدنى للأجور.



وأضاف شوبير أن الاعتراف بالخطأ يُعد خطوة إيجابية تُحسب للنادي الأهلي، ويعكس حرصه على تصحيح أوضاع العاملين وضمان حقوقهم، مع الالتزام بالقوانين والتعديلات الخاصة بها في مصر.