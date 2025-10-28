قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أحمد شوبير يثير جدل المراهنات في الكرة المصرية بعد فضيحة الحكام في تركيا

منار نور

نشر أحمد شوبير على صفحته في فيسبوك منشورًا شديد اللهجة حول ظاهرة المراهنات في كرة القدم المصرية، مؤكدًا على ضرورة كشف الحقيقة بكل وضوح.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" شوبير عن التصريحات الكارثية لرئيس الاتحاد التركي بشأن المراهنات ''هل عندنا حد عنده الصراحة يقول لنا المراهنات في الكرة المصرية وصلت لحد فين؟، فيه لاعيبة طلعوا قالوا كنا بنراهن وماجد سامي قال إن دجلة أتعرض عليه يخش في مراهنات، فحقق وقول لي وصلت لإيه وأتمنى الأمور دي تتاخد بجدية'' "

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق شامل في قضية المراهنات التي تورط فيها عدد كبير من حكام الدوري التركي، بعد تصريحات رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو.
وأفاد الاتحاد التركي في بيان رسمي بأن 152 حكمًا شاركوا في مراهنات على المباريات، من بينهم سبعة حكام من المستوى الأول، و15 من مساعدي الحكام في نفس المستوى. وأضاف البيان أن البيانات التي حصل عليها الاتحاد كشفت أن 371 حكمًا من أصل 571 حكمًا يديرون مباريات الدوريات المحترفة لديهم حسابات مراهنات.
وأشار البيان إلى حالات فردية مثيرة للقلق، حيث قام حكم واحد فقط بوضع رهانات على 18,227 مباراة، فيما راهن عشرة حكام على أكثر من 10,000 مباراة، ووضع 42 حكمًا رهانات على أكثر من 1,000 مباراة.

شوبير الاتحاد التركي المراهنات

