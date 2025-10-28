كارثة كبيرة بتركيا.. شوبير يطالب بالكشف عن نتائج قضية المراهنات في الكرة المصرية

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة للمسؤولين عن الرياضة المصرية للتحقيق في أزمة المراهنات في الكرة المصرية والكشف عن آخر التطورات في هذه القضية التي تفجرت منذ فترة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “فيه كارثة كبيرة جدًا في تركيا، رئيس اتحاد الكرة التركي عثمان أوغلو، قال في مؤتمر صحفي إن فيه 317 حكم من أصل 571 عندهم حساب لدّى شركات المراهنات وفيه 152 حكم راهنوا منهم 7 من الدوري الممتاز و15 مساعد، وقال لك في 10 حكام راهنوا على 10 آلاف مباراة، وأوضح إن الكرة في تركيا في حاجة للتغيير ولجنة الانضباط هتتعامل على الفور مع هذه القضية”.

و تابع شوبير: “ده مسؤول صريح، فهل عندنا حد عنده الصراحة يقول لنا المراهنات في الكرة المصرية وصلت لحد فين..؟، هناك كان عندهم الشجاعة بما يكفي”.

وختم شوبير: “أنا متأكد إن الحكام عندنا شرفاء بس لازم نتابع لإن الوقاية خير من العلاج عشان فيه لاعيبة طلعوا قالوا كنا بنراهن وماجد سامي قال إن دجلة اتعرض عليه يخش في مراهنات، فحضرتك حقق وقول لي وصلت لأيه وأتمنى الأمور دي تتاخد بجدية”.