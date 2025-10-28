شوبير: مستقبل أشرف داري في يد المدرب توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير نجم الأهلي أشرف داري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مستقبل أشرف داري في يد المدرب توروب

و كتب شوبير: أشرف داري لم يتلق أي عرض من ليبيا محصلش، الأهلي بالفعل هيبحث الفترة المقبلة مستقبل اللاعب، والموضوع في إصابته غامض .

و أضاف: "وكل ما الأمور تقرب شوية تتأخر من جديد ويرجع يقول لك استنى عليه شوية، عموما مستقبل أشرف داري في يد المدرب توروب وهو اللي هيحسم مصيره في الفترة اللي جاية''.

اقرأ أيضًا:

أشرف داري يخضع لأشعة طبية جديدة

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أشرف داري المدافع المغربي للفريق سيخضع لأشعة طبية جديدة للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف جاب الله أن كريم فؤاد مدافع الفريق، يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة الكاملة للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة القادمة وتجهيزه للتواجد في المباريات الرسمية.

ويغيب أشرف داري وكريم فؤاد عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، على أن يتم تقييم حالة الثنائي الطبية بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.