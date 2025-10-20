طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابتي أشرف داري وكريم فؤاد

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أشرف داري سيخضع لأشعة طبية جديدة للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف أن كريم فؤاد يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة الكاملة للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة القادمة وتجهيزه للتواجد في المباريات الرسمية.

ويغيب أشرف داري وكريم فؤاد عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، على أن يتم تقييم حالتيهما الطبية بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.