تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره بتروجت ، في بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

وتسود حالة من القلق داخل الأهلي، بسبب نتائج فريق بتروجيت الأخيرة في بطولة الدوري ، حيث نجح البترولي في تحقيق 3 انتصارات و 5 تعادلات، وخسر مباراتين فقط خلال الـ10 جولات الماضية.

في المقابل يسعى الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي ، تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - أحمد سيد "زيزو".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت ، حصريًا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز طبقًا للعقد المبرم مع رابطة الأندية منذ بداية الموسم.

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي ضد بتروجت، المقرر لها مساء الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة الأهلي ضد بتروجت، ويعاونه كلًا من يوسف البساطي ، وخالد حسين، بينما يتواجد على الفار الحكم وائل فرحان ويعاونه محمد القاضي ويتواجد جلال أحمد حكم رابع.