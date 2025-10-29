شوبير ينفي منح لاعبي الأهلي مكافآت قبل مواجهة بتروجيت

نفى الإعلامي أحمد شوبير، صحة الأنباء التي تداولت مؤخرًا حول منح لاعبي النادي الأهلي مكافآت قبل مواجهة بتروجيت في بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي إن الأخبار المتداولة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن وليد صلاح الدين أكد أن المكافآت تُمنح وفق لائحة ثابتة لا تتغير، وأي تعديل أو زيادة في الحوافز يتم فقط بقرار من إدارة النادي، كما حدث في نهاية الموسم الماضي بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره بتروجت ، في بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

وتسود حالة من القلق داخل الأهلي، بسبب نتائج فريق بتروجيت الأخيرة في بطولة الدوري ، حيث نجح البترولي في تحقيق 3 انتصارات و 5 تعادلات، وخسر مباراتين فقط خلال الـ10 جولات الماضية.