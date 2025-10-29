الغندور يطرح سؤالاً لجماهير الكرة ويعد الفائز بجائزة

وجه الإعلامي خالد الغندور سؤالا لجماهير كرة القدم ووعد الفائز بجائزة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور:التوقع الصحيح لمباراتي الأهلي مع بتروجيت و الزمالك مع البنك الأهلي هيفوز بفانلة الأهلي و الزمالك و ده ٦ أشخاص ٣ اهلي و ٣ زمالك بإذن الله.

‏ ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت اليوم الأربعاء ، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل غدًا الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضيفا علي نظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



