مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي نصيحه لمحمد السيد لاعب الزمالك.

وقال مهيب عبد الهادي تصريحات إذاعية: “عايز تبقى نجم والناس تعرفك كمل في الزمالك ”.

محمد السيد يرفض التجديد

وكان قد كشف الإعلامي محمد شبانة سبب أزمة محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء ورفضه تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "هناك خلاف بين أحمد يحيى، وكيل محمد السيد لاعب الزمالك، وجون إدوارد المدير الرياضي، وعبدالرحمن إسماعيل."

وتابع: "عبدالرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات الحالي في الزمالك، كان مديرًا لإحدى الشركات التي سيطرت على صفقات النادي في الفترة الماضية، وهو ما جعل أحمد يحيى بعيدًا عن القلعة البيضاء."

وأضاف: “أحمد يحيى يدعم محمد السيد في رفضه تجديد عقده، بعد أن أصبح بعيدًا عن صفقات الزمالك، والأمر يتعلق بصراع بين وكلاء اللاعبين”.

واختتم قائلًا: “الأهلي ليس طرفًا في الأمر، ويتم الزج باسمه فقط لزيادة المقابل المادي، ولم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب”.