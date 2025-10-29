تعليق غير متوقع من خالد الغندور على عودة إمام عاشور للتدريبات

حرص الإعلامي خالد الغندور على تهنئة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد عودته للتدريبات من جديد واستقرار حالته الصحية.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الف مليون سلامة عودة حميدة و الشكر لله علي شفاء إمام عاشور و عودته للتدريبات و ان شاء الله نشوفه قريبا مع الأهلي والأهم منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.



وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية.

وقال جاب الله، إن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، والقيام بفحوصات دورية، للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.