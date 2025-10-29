أحمد عيد عبدالملك: محمد الشيخ أقل مدربي الدوري أجرًا ويقدم أفضل أداء تكتيكي

أشاد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، بالمدير الفني لفريق وادي دجلة محمد الشيخ بعد الأداء المميز الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز.



وكتب عبدالملك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :"محمد الشيخ، البالغ من العمر 32 عامًا، مارس كرة القدم على مستوى الناشئين فقط، وأنا على دراية كاملة بقصته منذ البداية، وهي قصة مشرفة له ولجميع من آمن بقدراته استطاع قيادة وادي دجلة للصعود من دوري المحترفين بسهولة كبيرة بعد ثلاث سنوات من المحاولات مع مدربين مختلفين، ونجح في احتلال مركز متقدم في جدول الدوري الممتاز."



وأضاف نجم الزمالك الأسبق:"إدارة النادي منحته الثقة والمساحة الكاملة للعمل، ووفرت له مجموعة من اللاعبين الموهوبين، وليس مجرد أسماء كبيرة. رغم أنه يُعد الأقل أجرًا بين مدربي الدوري الممتاز، إلا أنه يقدم كرة قدم ممتعة تقوم على فكر تكتيكي محترم وتنفيذ مميز للأفكار داخل الملعب. وبصراحة، وادي دجلة هذا الموسم يُعد من أكثر الفرق التي تقدم كرة جميلة بجانب سيراميكا كليوباترا."



وتابع عبدالملك:"رغم أنني لا أعرفه شخصيًا، إلا أنني تحدثت معه مرة واحدة عن طريق صديق مشترك عندما كنت أسأل عن أحد لاعبيه الموسم الماضي، ومن خلال حديثه أدركت أن لديه عقلية طموحة ستقوده لمكانة مميزة في عالم التدريب، كما فهمت سبب قرب اللاعبين منه."



واختتم تصريحاته قائلاً:"أتمنى له التوفيق ولجميع المجتهدين مثله، فالتدريب ليس خبرة فقط، بل موهبة أولاً، والخبرة تأتي من المواقف. عندما تمنح الإدارة المدرب الثقة والظروف المناسبة، يستطيع تحقيق النجاح. وأتمنى أن تكون تجربة محمد الشيخ مصدر إلهام للأجيال الجديدة من المدربين لتحقيق أحلامهم."