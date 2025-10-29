أحمد عيد عبدالملك: الزمالك قادر على المنافسة بالدوري رغم أزمات الفريق.. و«فيريرا» مدرب ضعيف

أكد أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني لفريق الداخلية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادر على المنافسة في بطولة الدوري المصري رغم الأزمات التي يعاني منها في الوقت الحالي.

وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "عمرو ناصر وأحمد شريف لديهم الكثير ليقدماه للزمالك، وسيف الجزيري يجيد اللعب في المباريات التي توجد بها مساحات".

وتابع: "فيريرا، مدرب الزمالك، ضعيف، وحكمت عليه بعد 10 مباريات؛ فهو لا يجيد قراءات المباريات أو إدارتها. وكان من الأفضل رحيله في فترة التوقف الماضية والتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في مباراتي إفريقيا، ولكن في الوقت الحالي أفضل بقاءه بسبب ارتباط الفريق بمباريات هامة".

وأتم: "الزمالك يضم لاعبين على مستوى عالٍ وقادر على المنافسة، ولكنه يحتاج إلى مدرب قوي".