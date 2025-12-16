الأنبا يوأنس يستقبل الأنبا مقار ويصليان القداس الإلهي بأسيوط| صور

استقبل نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط في مقر المطرانية، نيافة الأنبا مقار، أسقف العاشر من رمضان وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ترقية نيافة الأنبا يوأنس إلى درجة المطرانية.

صلاة القداس الإلهي

وعقب الاستقبال، صلى نيافة الأنبا يوأنس ونيافة الأنبا مقار القداس الإلهي معا، في أجواء روحية مملوءة بالفرح والمحبة، وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة وخدام الإيبارشية.

وخلال الزيارة، قدم نيافة الأنبا مقار خالص التهاني لنيافة الأنبا يوأنس، معربا عن تمنياته له بمزيد من النجاح والتوفيق في خدمته الرعوية ومسئولياته الجديدة، مؤكدا عمق روابط الأخوة والشركة الكنسية.

من جانبه، رحب نيافة الأنبا يوأنس بزيارة نيافة الأنبا مقار، مشيدا بروح المحبة والتعاون بين الآباء الأساقفة، مؤكدا أن خدمة الكنيسة تقوم على الشركة والوحدة والعمل المشترك.