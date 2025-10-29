قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
وزير الرياضة يتابع جهود توسيع الأنشطة التوعوية بالمحافظات

وزير الرياضة
وزير الرياضة
 عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات الشريكة في الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك»، التي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة النقل (الهيئة القومية للأنفاق، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، هيئة سكك حديد مصر)، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى جانب قيادات وزارة الشباب والرياضة.

ناقش الاجتماع سبل التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ فعاليات توعوية جديدة ضمن الحملة، تستهدف دعوة الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك وسائل النقل الجماعي كالقطارات والمترو والأتوبيسات الترددية، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز الشباب، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية لأكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني يعكس الإرادة الحرة للشعب المصري، ويجسد قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتعميم اللقاءات الحوارية في جميع محافظات الجمهورية، مع توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان إشراك مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب، في دعم المسار الديمقراطي والمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعي لدى الشباب، وتعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية والمواطنة الإيجابية، مؤكدًا أن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل الوطن وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

يذكر أن الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» قد انطلقت في 18 محافظة هي: الشرقية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، المنيا، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، الأقصر، الوادي الجديد، قنا، القاهرة، البحيرة، سوهاج، المنوفية، الجيزة، بني سويف، والدقهلية، وتشمل تنظيم 135 لقاءً حواريًا بمشاركة شباب مراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأندية الفتاة والتطوع، ومبادرة YLY، بإجمالي مستفيدين بلغ 67,500 شاب وشابة حتى الآن.
 

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة انتخابات مجلس الشعب مجلس الشعب

