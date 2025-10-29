أحمد شريف خارج حسابات الزمالك أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، قبل مواجهة البنك الأهلي غدًا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك غياب اللاعب أحمد شريف عن لقاء البنك الأهلي، بسبب استمرار إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل أحمد شريف تنفيذ برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.