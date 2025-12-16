قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علاء شلبي: البلدان العربية تمتلك رصيدًا هائلًا من الخبرات الحقوقية بالأمم المتحدة

إطلاق اللقاء الثاني لتفعيل المبادرة
إطلاق اللقاء الثاني لتفعيل المبادرة

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات اللقاء الثاني لتفعيل المبادرة المشتركة لتأسيس شبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة نخبة من الخبيرات والخبراء العرب السابقين والحاليين بمنظومة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن بالغ التقدير للمكتب الإقليمي للمفوضية السامية، مثمنًا استجابة الخبراء العرب للمشاركة في هذا اللقاء الذي يستهدف إحياء مسار تأسيس الشبكة بعد توقف دام أكثر من عامين نتيجة التحديات الجسيمة التي شهدتها المنطقة العربية وما فرضته من ضغوط على الأولويات والإمكانات.

وأكد شلبي أن البلدان العربية تمتلك رصيدًا هائلًا من الخبرات الحقوقية المتراكمة داخل منظومة الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية توظيف هذا الرصيد المعرفي والتقني لدعم جهود تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، بما يخدم مسارات التنمية والنهضة والرفاه في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى الدور التاريخي الذي اضطلعت به المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 1983 كبيت خبرة رئيسي في المجال الحقوقي، وإسهامها القيادي في التحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، مؤكدًا عمق الشراكة الممتدة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوصفها ركيزة أساسية لدعم عمل منظمات المجتمع المدني الحقوقية.

ونوّه شلبي بجهود عدد من قيادات وخبراء المنظمة في الدفع نحو إنجاح المبادرة، وفي مقدمتهم بوبكر لركو، عضو مجلس الأمناء ونائب الرئيس السابق للمنظمة، وهايدي علي الطيب، كبيرة الباحثين بأمانة المنظمة، لدورهما في الإعداد والتنظيم واستضافة هذا اللقاء.

وأوضح أن المنظمة وضعت بالفعل اللبنات الأساسية للقيام بمهام التنسيق والسكرتارية للشبكة المقترحة، معربًا عن تطلعه إلى أن يسفر هذا اللقاء عن تشكيل مجلس تنسيقي يتولى صياغة السياسات والبرامج والإشراف على تنفيذ الأهداف، بدعم كامل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية.

واختتم شلبي كلمته بالتأكيد على أن تعقّد وتشعب معايير حقوق الإنسان يستلزم المزج بين الخبرة الحقوقية والتخصصات المختلفة، معوّلًا على الخبرات العربية المتميزة لتقديم مقترحات عملية تسهم في بناء السياسات العامة، وتطوير التشريعات، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، مجددًا الشكر للمفوضية السامية ويقينه بأن الشراكة المستمرة منذ عام 1993 ستواصل تحقيق نتائج ملموسة تخدم الرسالة المشتركة.

المنظمة العربية المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان شبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تأسيس شبكة خبراء الأمم المتحدة العرب علاء شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

فاطمة محمد علي

ربنا نجاني من موت محقق .. فاطمة محمد علي تتعرض لحادث مروع

علي الحجار

24 ديسمبر.. على الحجار يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

محمد سلام

محمد سلام يشكر متابعيه على تهاني عيد ميلاده

بالصور

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد