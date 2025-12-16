قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لأول مرة بمستشفى دراو المركزي بأسوان.. الرعاية الصحية: استحداث خدمة تثبيت الفقرات

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استحداث خدمة تثبيت الفقرات لأول مرة بمستشفى دراو المركزي التابعة للهيئة بمحافظة أسوان.

يأتي ذلك في إطار تعزيز إتاحة الرعاية التخصصية المتقدمة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أن استحداث هذه الخدمة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين الخدمات الطبية عالية التخصص داخل المحافظات، وتقليل الحاجة إلى إحالة المرضى خارج نطاق محافظاتهم، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات علاجية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم، مشيرًا إلى استمرار دعم مستشفيات الهيئة بأحدث التجهيزات الطبية مع تأهيل الكوادر الطبية بشكل مستمر وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وقال إن مستشفى دراو المركزي شهد منذ انضمامه لمنظومة الهيئة تقديم أكثر من 103 آلاف خدمة طبية متنوعة، شملت خدمات علاجية وتشخيصية وطوارئ وعمليات، بما يعكس حجم الجهد المبذول داخل المستشفى ودوره الحيوي في تلبية الاحتياجات الصحية لأهالي مركز دراو والمناطق المجاورة.

إجراء 39 عملية تثبيت فقرات

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان شهدت منذ انطلاقها إجراء 39 عملية تثبيت فقرات داخل منشآت الهيئة بالمحافظة، وبمعدلات نجاح تضاهي النسب العالمية، بما يعكس التطور الملحوظ في مستوى خدمات جراحات العمود الفقري وقدرة الفرق الطبية على تنفيذ التدخلات الدقيقة والمعقدة.

وأشار إلى أن تكلفة إجراء عملية تثبيت الفقرات خارج التغطية الصحية الشاملة تتجاوز 110 آلاف جنيه، بينما يحصل المنتفع على الخدمة داخل المنظومة مقابل 482 جنيهًا فقط تشمل الإقامة وكافة الخدمات الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن محافظة أسوان شهدت خلال الستة أشهر الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إجراء نحو 30 ألف عملية وتدخل جراحي، تمثل العمليات المتقدمة وذات المهارة منها نحو 35%، وهو ما يعكس حجم التطور النوعي في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بإقليم جنوب الصعيد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، أن مستشفى دراو المركزي شهد إجراء أول عملية تثبيت فقرات ضمن الخدمة المستحدثة، لحالة كانت تعاني من آلام شديدة بالظهر وصعوبة في الحركة نتيجة الضغط على الأعصاب بالفقرات القطنية.

ولفت إلى أنه تم خلال التدخل الجراحي إزالة الضغط عن الأعصاب المتأثرة، ثم تثبيت الفقرات المصابة باستخدام دعامات ومسامير طبية دقيقة لإعادة الثبات الطبيعي للعمود الفقري، مؤكدًا أن الحالة شهدت تحسنًا ملحوظًا عقب الجراحة، حيث تراجعت الآلام بشكل كبير وبدأت في استعادة قدرتها على الحركة والوقوف تدريجيًا، وتخضع حاليًا لبرنامج متابعة وتأهيل طبي.

هذا، وقد أجريت العملية تحت إشراف الدكتور محمد سلمان، أستاذ مساعد جراحة العظام والمفاصل وتشوهات العمود الفقري، وبمشاركة الدكتور محمد عطية، أخصائي جراحة العظام، والدكتور ياسر سالم، استشاري التخدير، إلى جانب فريق التمريض والتخدير، وتحت الإشراف الإداري للدكتور محمد أحمد أبو الوفا، مدير مستشفى دراو المركزي.

الرعاية الصحية محافظة أسوان التأمين الصحي الشامل أسوان تثبيت فقرات التغطية الصحية الشاملة الهيئة العامة للرعاية الصحية

