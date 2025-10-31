موقف صلاح.. إيان رايت يكشف عن اختياراته لأفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي

كشف النجم الإنجليزي السابق إيان رايت، أسطورة نادي آرسنال، عن اختياراته لأفضل اللاعبين في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقابلة خاصة مع شبكة "ESPN" العالمية.

وخلال الحوار، طُلب من رايت تحديد أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ البريميرليج، حيث اختار كلًا من: آلان شيرر، تييري هنري، وإريك كانتونا، مستبعدًا النجم المصري محمد صلاح، رغم تألقه اللافت بقميص ليفربول منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

ويُعد صلاح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، بعدما حطم العديد من الأرقام القياسية وساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لدخوله ضمن قائمة رايت التاريخية.

وعند سؤاله عن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليًا، اختار رايت كلًا من: إيرلينج هالاند، هاري كين، وديكلان رايس، دون أن يذكر صلاح أيضًا.

أما في فئة أفضل الأجنحة في العالم وأكثرهم متعة في المشاهدة، فقد ذكر رايت أسماء كل من: باركولا، بوكايو ساكا، ومايكل أوليس.

تأتي تصريحات رايت لتثير الجدل بين جماهير كرة القدم، خاصة في ظل استمرار محمد صلاح في تقديم مستويات مميزة داخل الملاعب الإنجليزية والعالمية.