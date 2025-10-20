الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد

عادت الأضواء لتُسلّط مجددًا على العلاقة المتوترة بين النجمة الأمريكية سيلينا جوميز وعارضة الأزياء هايلي بيبر، بعد أن لاحظ الجمهور تصرفات متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب واضح بينهما خلال ظهورهما في نفس الحدث الفني مؤخرًا.

وأثار غياب أي تفاعل مباشر بين النجمتين في حفل Academy Museum Gala 2025، الذي أُقيم منذ أيام في لوس أنجلوس، الكثير من التكهنات. فعلى الرغم من وجودهما في نفس المكان، تجنّبت كل من سيلينا وهايلي اللقاء المباشر، ما اعتبره البعض مؤشرًا على استمرار الخلاف بينهما.

ويأتي هذا بعد تصريحات جديدة أدلت بها هايلي بيبر خلال مقابلة صحفية، وصفت فيها الحديث المستمر عن وجود خلاف بينها وبين سيلينا بأنه "مرهق وغير مبرر"، مضيفة أنها لم تطلب أبدًا أن تكون طرفًا في قصة درامية تتعلّق بالماضي.

من جهتها، نشرت سيلينا جوميز منشورًا غامضًا على حسابها عبر إنستغرام، قالت فيه: "هناك مكان للجميع"، قبل أن تقوم بحذفه لاحقًا، ما زاد من الشكوك حول كونه ردًا غير مباشر على تصريحات هايلي.

جدير بالذكر أن سيلينا وهايلي سبق أن نفتا في أكثر من مناسبة وجود عداوة بينهما، بل وظهرن معًا في صورة شهيرة العام الماضي أنهت مؤقتًا الشائعات. إلا أن تكرار الأحاديث والتصرفات غير المباشرة، بالإضافة إلى إلغاء كل منهما متابعة الأخرى على إنستغرام، دفع الجمهور للاعتقاد بأن العلاقة بينهما عادت للتوتر من جديد.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل يعود الخلاف بالفعل، أم أن الأمر لا يتعدّى كونه تأويلًا جماهيريًا لبعض التفاصيل الصغيرة؟