سيلينا جوميز تعود بدور أليس روسو.. وتفتح قلبها: أحلم بالأمومة

في لحظة ينتظرها جمهورها منذ سنوات، تعود النجمة العالمية سيلينا جوميز إلى الشاشة بشخصية "أليس روسو" في النسخة الجديدة من المسلسل الشهير Wizards Beyond Waverly Place، حيث تُعيد إحياء واحدة من أبرز الأدوار التي صنعت انطلاقتها وارتبط بها جيل كامل من المشاهدين.

العودة الفنية هذه ليست وحدها ما أثار تفاعل الجمهور، بل ترافقت أيضًا مع تصريحات صادقة ومؤثرة من جوميز حول حلمها بالأمومة، وكشفها عن تفاصيل شخصية حساسة تتعلق برغبتها في تكوين عائلة، رغم التحديات الصحية التي قد تمنعها من الحمل.

وقالت جوميز في مقابلة مؤثرة مؤخرًا:

"ربما لن أستطيع الحمل بطريقة طبيعية، لكن هذا لن يمنعني من أن أكون أمًا. هناك طرق كثيرة، والتبني من بينها. كل ما أعرفه أنني أحب الأطفال، وأتوق إلى اليوم الذي أحتضن فيه طفلي بين ذراعي."

يأتي هذا التصريح بعد سنوات من الصمت النسبي حول حياتها الخاصة، لتفاجئ النجمة متابعيها بمزيج من القوة والصدق، مؤكدة أنها تسير نحو الأمومة بقلب مفتوح، حتى إن لم يكن الطريق تقليديًا.

أما عن دورها المنتظر، فتجسد جوميز شخصية "أليس روسو"، ابنة "أليكس روسو" (نفس الشخصية التي لعبتها في المسلسل الأصلي ولكنها تطوّرت مع الزمن)، لتُقدّم للجمهور عملًا يمزج بين الحنين والحداثة، وتستعرض فيه جانبًا ناضجًا من شخصيتها الفنية.

الجمهور رحّب بقوة بعودتها إلى عالم التمثيل، واعتبروا أن المزج بين إعلان الأمومة والعودة الفنية يُبرز جانبًا إنسانيًا حقيقيًا في حياة سيلينا، بعيدًا عن أضواء الشهرة وضغط السوشيال ميديا.

ومع اقتراب عرض المسلسل الجديد، تعيش سيلينا جوميز مرحلة مميزة من حياتها: امرأة ناضجة، فنانة متجددة، وأمّ في الروح تنتظر لحظة الميلاد… بطريقتها الخاصة.