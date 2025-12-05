حدادا على يوسف محمد.. اتحاد السباحة يقرر تعليق جميع الأنشطة

أعلن اتحاد السباحة رسميا تعليق جميع أنشطته ومسابقاته خلال الفترة الحالية، ولحين إشعار آخر، حدادًا على يوسف محمد سباح نادي الزهور الذي توفي خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا.

وأعلن اتحاد السباحة في بيان رسمي: يؤكد اتحاد السباحة المصري أنه لا يزال فى حالة حداد حزنا وألما على فقيد أسرة السباحة يوسف محمد متمنين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وتابع البيان: وفي ضوء هذا الحدث الأليم، فإن الاتحاد يعتبر أنشطته ومسابقاته مؤجلة لحين إشعار آخر على أن يتم الاجتماع بمندوبي الأندية قبل تحديد مواعيد البطولات بوقت كاف.

وتوفى يوسف محمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، بعد تعرضه لحالة إغماء وبقى داخل المياه لمدة ما بين 8 لـ 10 دقائق، دون أن يلاحظ ذلك أي من المتواجدين داخل حمام السباحة.