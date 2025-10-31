قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن رحيل فيريرا عن الزمالك

فيريرا
فيريرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد مفاجأة بشأن قرار رحيل يانيك فيريرا عن تدريب نادي الزمالك.

رحيل يانيك فيريرا عن الزمالك

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “القرض الذي حصل عليه الزمالك شجّع مجلس الإدارة على اتخاذ قرار رحيل يانيك فيريرا، خاصةً أن النادي يعلم أنه قادر على تسديد المستحقات الخاصة بالمدرب”.

مدرب جزائري يقترب من تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا:

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي من تدريب الزمالك خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن نادي الزمالك استقر على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج.

ووفقا لصحيفة “الميدان” فإنه بعد قرار نادي الزمالك بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، فإن المدرب بن زكري يقترب كثيرًا من قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بدءاً من الأسبوع المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في دولة الإمارات.

مواجهة الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

فيريرا يانيك فيريرا إبراهيم عبد الجواد

