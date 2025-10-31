إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن رحيل فيريرا عن الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد مفاجأة بشأن قرار رحيل يانيك فيريرا عن تدريب نادي الزمالك.

رحيل يانيك فيريرا عن الزمالك

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “القرض الذي حصل عليه الزمالك شجّع مجلس الإدارة على اتخاذ قرار رحيل يانيك فيريرا، خاصةً أن النادي يعلم أنه قادر على تسديد المستحقات الخاصة بالمدرب”.

مدرب جزائري يقترب من تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا:

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي من تدريب الزمالك خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن نادي الزمالك استقر على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج.

ووفقا لصحيفة “الميدان” فإنه بعد قرار نادي الزمالك بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، فإن المدرب بن زكري يقترب كثيرًا من قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بدءاً من الأسبوع المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في دولة الإمارات.

مواجهة الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام على أرضية ملعب إستاد القاهرة.