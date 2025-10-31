مفاجأة بشأن عقد فيريرا مع الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن عقد المدرب يانيك فيريرا مع نادي الزمالك.

عقد فيريرا

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عقد يانيك فيريرا مع الزمالك مقفول.. أي طرف حال رغبته في فسخ التعاقد يدفع للآخر عقده لنهايته".

مدرب جزائري يقترب من تدريب الزمالك خلفا لـ فيريرا

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي من تدريب الزمالك خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن نادي الزمالك استقر على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج.

ووفقا لصحيفة “الميدان” فإنه بعد قرار نادي الزمالك بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، فإن المدرب بن زكري يقترب كثيرًا من قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بدءاً من الأسبوع المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في دولة الإمارات.

مواجهة الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام على أرضية ملعب إستاد القاهرة.