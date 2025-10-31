نجيلة: سحب أرض الزمالك بسبب "أشخاص" وليس جهات



أكد بدوي السيد نجيلة، المسؤول عن ملف وزارة الإسكان في جريدة الأهرام، أنه لا توجد أي جهة ضد نادي الزمالك في ملف أرض النادي بـ6 أكتوبر.

وقال نجيلة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "هناك بعض الأشخاص المتعصبين تجاه الزمالك لهم تأثير على قرار سحب أرض النادي بـ6 أكتوبر، وسحب أرض الزمالك بسبب "أشخاص" وليس جهات".

وأضاف: "الزمالك تقدم بطلب رسمي بزيادة المنطقة الخدمية في فرع النادي بـ6 أكتوبر، والمنطقة الخدمية المقصوده تشبه البنية الخاصة بسور المقر الرئيسي للنادي".

وأوضح: "الزمالك سدد 40 مليون جنية من أجل الحصول على موافقة الوزارة بشأن زيادة المنطقة الخدمية، لم يكن هناك وجود لأي مشروع سكني في فرع الزمالك بـ6 أكتوبر كما تردد".

وتابع: "بناء فرع الزمالك الجديد يحتاج لعدة مليارات لذلك من الطبيعي استغلال المنطقة الخدمية، والزمالك حصل على الموافقة ببناء المنطقة الخدمية من الجهات المختصة، وما حدث من تحركات النادي في بناء المنطقة الخدمية ليس بها أي شئ غير قانوني".