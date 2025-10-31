رئيس نادي 6 أكتوبر: المتحف المصري الكبير سيكون قبلة السياحة من كل أنحاء العالم

أكد الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي ٦ أكتوبر، أن المتحف المصري الكبير يُعد هدية مصر للعالم وسيكون قبلة للسياحة من كل أنحاء العالم .

وأوضح الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي ٦ اكتوبر، أن المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري ومعماري فريد يجسد عظمة التاريخ المصري القديم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي يعمل بجد وإخلاص من أجل رفعة الوطن في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي ٦ اكتوبر ، إلى أن حضور ملوك ورؤساء العالم لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبعث رسالة قوية إلى شعوب الأرض كافة، مفادها أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان في كل العصور، وأنها قادرة بقيادتها الحكيمة على مواصلة مسيرة الإنجازات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف الدكتورعبد اللطيف صبحي رئيس نادي ٦ اكتوبر ، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومنذ توليه قيادة الدولة، جعل النهوض بمصر هدفًا استراتيجيًا، من خلال إطلاق شعار الجمهورية الجديدة الذي تُترجم معانيه اليوم في تطوير البنية التحتية، واستضافة البطولات العالمية، وإحياء التراث المصري في أبهى صوره.

وتابع الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي ٦ اكتوبر ، أن ما يحدث علي أرض مصر يدعو للفخر والاعتزاز بقيمة هذا البلد العريق الذي يبدع في كل وقت وحين تحت القيادة السياسية الحكيمة.