جدول مباريات مانشستر سيتي في شهر نوفمبر 2025

يستعد نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لخوض سلسلة من المواجهات القوية خلال شهر نوفمبر 2025، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، برصيد 16 نقطة، في ظل سعي الفريق للعودة إلى صدارة المسابقة.

كما نجح الفريق في التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) بعد فوزه على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق المصري عمر مرموش الذي سجل هدفًا رائعًا.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل مانشستر سيتي المركز السابع في مرحلة الدوري برصيد 7 نقاط، ويأمل في تعزيز رصيده لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في نوفمبر 2025

الأحد 2 نوفمبر: مانشستر سيتي × بورنموث – الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة (7:30 بتوقيت السعودية).

الأربعاء 5 نوفمبر: مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند – الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة (11 بتوقيت السعودية).

الأحد 9 نوفمبر: مانشستر سيتي × ليفربول – الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة (7:30 بتوقيت السعودية).

السبت 22 نوفمبر: نيوكاسل × مانشستر سيتي – الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة (8:30 بتوقيت السعودية).

الثلاثاء 25 نوفمبر: مانشستر سيتي × باير ليفركوزن – الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة (11 بتوقيت السعودية).

السبت 29 نوفمبر: مانشستر سيتي × ليدز يونايتد – الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة (6 بتوقيت السعودية).

وتُعد مواجهات نوفمبر حاسمة لمسيرة مانشستر سيتي هذا الموسم، سواء في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي أو في مواصلة مشواره الأوروبي نحو التتويج بالبطولة القارية.