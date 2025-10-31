إعلامي رياضي: جوزيه جوميز مستمر مع الفتح السعودي.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن المدرب جوزيه جوميز واستمراره مع الفتح السعودي.

جوميز مستمر مع الفتح السعودي

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جوميز مستمر مع الفتح السعودي وما علمته أن هناك رغبة في تجديد التعاقد معه".

وفي هذا الإطار، كان الإعلامي كريم رمزي أكد ان جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي، يقترب بقوة من الرحيل عن تدريب الفريق السعودي في الفترة الحالية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الفتح بالأمس خسر بنتيجة ثقيلة من النصر، وهو ما جعل إدارة الفتح تفكر في الإطاحة بجوزيه جوميز.

وأضاف: إدارة نادي الزمالك تترقب موقف جوزيه جوميز مع نادي الفتح السعودي، وحال رحيله عن تدريب الفريق السعودي، نادي الزمالك سيفاوض المدرب للعودة إليه مجددا.

وتابع: جوزيه جوميز حال رحيله عن الفتح سيكون هدفا قويا لنادي الزمالك، وإدارة النادي ترغب بقوة في تواجد جوزيه جوميز مرة أخرى على رأس القيادة الفنية للأبيض.