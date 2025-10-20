جوزية جوميز يقترب من الرحيل عن الفتح.. و الزمالك يترقب

أكد الإعلامي كريم رمزي ان جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي، يقترب بقوة من الرحيل عن تدريب الفريق السعودي في الفترة الحالية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الفتح بالأمس خسر بنتيجة ثقيلة من النصر، وهو ما جعل إدارة الفتح تفكر في الإطاحة بجوزيه جوميز.

وأضاف: إدارة نادي الزمالك تترقب موقف جوزيه جوميز مع نادي الفتح السعودي، وحال رحيله عن تدريب الفريق السعودي، نادي الزمالك سيفاوض المدرب للعودة إليه مجددا.

وتابع: جوزيه جوميز حال رحيله عن الفتح سيكون هدف قوي لنادي الزمالك، وإدارة النادي ترغب بقوة في تواجد جوزيه جوميز مرة أخرى على رأس القيادة الفنية للأبيض.