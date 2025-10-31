تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك

كشفت تقارير سعودية، عن اقتراب المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي، من تولي المسؤولية الفنية لنادي الزمالك، خلفًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا الذي اقترب من الرحيل عن «الفارس الأبيض».





وبحسب ما نشرته صحيفة «اليوم» السعودية، فإن قرار إقالة فيريرا من الخلود فتحت الباب أمام بن زكري للاقتراب بشكل كبير من قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم الجاري.

وتشير الصحفية إلى أن مهمته ستبدأ الأسبوع المقبل، مع انطلاق منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته في دولة الإمارات.

وكان مسؤولو نادي الزمالك، قد استقروا على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا من منصبه، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق على المستوى المحلي والقاري خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام على أرضية ملعب استاد القاهرة.