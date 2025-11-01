قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنتاجون: تقليل بقاء الجنود المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي
ما أفضل سورة قبل الفجر للرزق واستجابة الدعاء؟.. لا يعرفها كثيرون
رقم واحد يا أنصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة الخميس المقبل
حلمي طولان ينتقد اختيار فيريرا : “الزمالك ظُلم بوجوده”
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
تعديلات في الرسوم لدعم مباني الخارجية بالخارج على طاولة النواب غدا
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك
رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير
خبير علاقات دولية: ما يحدث في ليبيا صراع على الهوية والمستقبل لا السلطة فقط
مقتـل عشرات الأشخاص .. إنحسار حدة الإعصار ميليسا بمنطقة الكاريبي
السيطرة على حريق بشقة في بولاق الدكرور
الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
300 ألف دولار…سيف زاهر يكشف تفاصيل إقالة فيريرا مدرب الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل إقالة المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. الزمالك أبلغ فيريرا بقرار إقالته ويتم التفاوض على التسوية بالتراضي متبقي له 300 الف دولار قيمة باقي عقده .

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن سر تأخر إعلان النادي عن فسخ التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من الاستقرار على رحيله.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة أخطرت المدير الفني بقرار رحيله خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر أن النادي يرغب أولاً في التوصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لفسخ العقد بالتراضي، على أن يتم بعدها الإعلان عن رحيل فيريرا.

وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي في الفترة الحالية لاختيار المدير الفني الجديد، على أن يتولى أحمد عبد الرؤوف المسؤولية مؤقتًا في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ونشر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة له من تدريب امس الجمعة الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

يأتي ذلك بالرغم من استقرار الإدارة مع المدير الرياضي على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ونشر المدرب البلجيكي صورة له من مران اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" كتب عليها " التدريب ..التركيز على الأحد" .

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

