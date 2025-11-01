قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألف نجمة في السماء.. هنا الزاهد توجه رسالة حب مؤثرة لوالدتها
تكريم يحيى الفخراني بمهرجان الطفل العربي بعد عرض الملك لير | فيديو
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
سيف زاهر يكشف عن الأقرب لتدريب نادي الزمالك

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

كشف الإعلامي سيف زاهر عن الإقرب لتولي تدريب نادي الزمالك بعد الإستقرار علي رحيل يانيك فريرا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر:تقاريرً سعودية.. الجزائري نور الدين بن ذكري المدير الفني السابق لنادي الخلود يقترب من تولي تدريب الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سر تأخر إعلان النادي عن فسخ التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من الاستقرار على رحيله.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة أخطرت المدير الفني بقرار رحيله خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر أن النادي يرغب أولاً في التوصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لفسخ العقد بالتراضي، على أن يتم بعدها الإعلان عن رحيل فيريرا.

وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي في الفترة الحالية لاختيار المدير الفني الجديد، على أن يتولى أحمد عبد الرؤوف المسؤولية مؤقتًا في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ونشر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة له من تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

يأتي ذلك بالرغم من استقرار الإدارة مع المدير الرياضي على رحيل فيريرا عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ونشر المدرب البلجيكي صورة له من مران اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" كتب عليها " التدريب ..التركيز على الأحد" .

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيف زاهر الزمالك مدرب الزمالك الجديد رحيل يانيك فريرا

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

