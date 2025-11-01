محمود فتح الله: الزمالك يمتلك عناصر مميزة وقادرة تحتاج مدير فنى متمكن

أكد محمود فتح الله، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن قرار إدارة القلعة البيضاء بإنهاء التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، هو قرار صائب من حيث المضمون، لكنه جاء في توقيت بالغ الصعوبة بسبب ارتباط الفريق باستحقاقات قوية أبرزها بطولة كأس السوبر المصري.

قرار صحيح.. لكن التوقيت خطير

وأوضح فتح الله في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2 أن الزمالك لا يزال داخل دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز، وأن رحيل المدير الفني في هذا التوقيت يحمل نوعًا من المخاطرة، قائلًا:

“الزمالك ما زال ينافس بقوة في الدوري، لكن التوقيت الحالي لرحيل فيريرا يمثل مجازفة كبيرة بسبب اقتراب بطولة السوبر المصري، وهي بطولة تحتاج إلى استقرار فني ومعنوي”.

فيريرا كان يجب أن يرحل مبكرًا

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه لو كان في موقع المسؤولية داخل النادي، لاتخذ قرار رحيل فيريرا قبل شهر على الأقل، موضحًا أن الأداء العام للفريق خلال الفترة الماضية لم يكن مقنعًا على الإطلاق، وأن المؤشرات كانت واضحة على ضرورة التغيير الفني مبكرًا لتصحيح المسار.

تدخلات كارثية في المباريات

وانتقد فتح الله بشدة طريقة إدارة فيريرا للمباريات، مؤكدًا أن تدخلاته داخل الملعب كانت “كارثية” وتسببت في ضياع العديد من النقاط السهلة من الفريق، مضيفًا:

“لو كان القرار بيدي، كنت سأطالب برحيله بعد مباراة الأهلي مباشرة، التي خسرها الزمالك بهدفين دون رد، لأن الفريق لم يظهر فيها بأي ملامح فنية واضحة”.

واختتم فتح الله تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك عناصر مميزة وقادرة على العودة سريعًا للمنافسة، بشرط اختيار مدير فني جديد يملك فكرًا واضحًا وشخصية قوية لإعادة الانضباط والتوازن إلى الفريق في المرحلة المقبلة



