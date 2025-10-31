قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تحقيق شامل في قضية مزريت
السفير التركي بالقاهرة يعتزم تقديم واجب العزاء في وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت
وزير الاستثمار: 25 % ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الحالي
تغريم الأهلي والزمالك 350 ألف جنيه.. عقوبات الجولة الثانية عشرة من دوري nile
حاكم دارفور السودان يفضح حميدتي وشقيقه بشأن إعدامات الفاشر | شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن رحيل يانيك فيريرا عن تدريب القلعة البيضاء.

وكتب مهيب عبد الهادي  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"على مع أم ضد أستمرار يانيك فيريرا مديرا فنيا لنادي الزمالك ".

رحيل فيريرا عن الزمالك:

وكان قد كشف مصدر بنادي الزمالك عن استقرار إدارة النادي على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع النتائج في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أنه يتم حاليا التنسيق مع إدارة الكرة لرحيل المدير الفني والبحث عن مدرب مصري مؤقت لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن صعوبة لحاق الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم ببطولة السوبر المحلي المقبلة المقرر لها في الإمارات. 

وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من إصابة قوية  في عضلة السمانة ولا يزال يخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي .

ويستأنف اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز و الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تأتي هذه الشكوى ضد ما جاء في مجلة الأهلي اليوم، ونشر صورة للأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات.

وسيؤكد الزمالك في شكواه أن هذا التصرف تعبير عن عدم إدراكهم لأهمية عدم إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي، والقضاء على كل المحاولات التي يبذلها العقلاء لنبذ التعصب بين جماهير الناديين، ولكن ما ورد في مجلة الأهلي أمر مسيء جدًا وبعيدًا عن المهنية، وقواعد العمل والمعايير الإعلامية المتفق عليها.

ولن يصمت نادي الزمالك أمام هذه التجاوزات ويطالب بردع ومعاقبة كل من تسبب في هذا الأمر.

