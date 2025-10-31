قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك

فيريرا
فيريرا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن أستغناء الزمالك عن مدرب الزمالك يانيك فيريرا.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسمياً.. يانيك فيريرا خارج الزمالك .

وشهدت أروقة نادي الزمالك مساء الخميس حالة من الجدل، بعد غياب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي يانيك فيريرا، عن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده عقب مواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأثار غياب فيريرا التساؤلات داخل الوسط الرياضي، خاصة أن لائحة المسابقة تلزم المديرين الفنيين بحضور المؤتمرات الصحفية عقب المباريات، ما يجعل المدرب البلجيكي مهددًا بعقوبة رسمية.

وبحسب لوائح الموسم الجاري، فإن العقوبة المنتظرة تتمثل في توجيه إنذار أول، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على أن تضاعف العقوبة حال تكرار الغياب مستقبلًا.

فيريرا الاهلي الزمالك

