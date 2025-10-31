الشباب والرياضة تستعد لإطلاق مشروع "حب وحياة" لدعم أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم

تستعد وزارة الشباب والرياضة - بالتعاون بين الإدارات المركزية (التنمية الرياضية - شئون الوزير - تنمية النشء ) لإطلاق مشروع "حب وحياة" لدعم وتدريب أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم في إطار اهتمام الدولة المصرية بتمكين الأسرة ودعم أبنائها من ذوي القدرات والهمم وفقاً للإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب

يهدف مشروع "حب وحياة" إلى تدريب وتأهيل أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم منذ مرحلة الميلاد وحتى مرحلة المراهقة، الذين يعانون من التأخر في النمو العقلي والحركي من صعوبات التعلم والشلل الدماغي البسيط والمتوسط، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع وعي الأمهات وتنمية قدراتهن في التعامل الفعال مع أبنائهن ، ومساعدتهن على تحديد نقاط القوة والضعف لدى أطفالهن لإكتشاف قدراتهم الحقيقية، كما يهتم بتزويد الأم بالتدريب المستمر فيما يتعلق بالوسائل الضرورية لرعاية طفلها.

يقدم البرنامج التوعية حول كيفية مشاركة الأهل مباشرة في العملية التأهيلية والنفسية والسلوكية للطفل، مما يساهم في تزويد الطفل بالمهارات التي تساعده على التكيف في حياته اليومية مع الإستعانة بورش عمل مناسبة، بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في الجوانب (النفسية، الإجتماعية، السلوكية، التأهيلية ، التشريعية) .

إنتظروا إنطلاق " حب وحياة " الثلاثاء القادم 4 نوفمبر في تمام الـ 9 صباحاً بمركز الإبتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، ومن المقرر مشاركة عدد 100 أم من محافظتي( القاهرة والجيزة ) ويستمر برنامجه التدريبي الأول لمدة ثلاثة أيام من 4 حتى 6 نوفمبر الجاري .