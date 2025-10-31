قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
رياضة

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق مشروع "حب وحياة" لدعم أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم

وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

 تستعد وزارة الشباب والرياضة - بالتعاون بين الإدارات المركزية (التنمية الرياضية - شئون الوزير - تنمية النشء ) لإطلاق مشروع "حب وحياة" لدعم وتدريب أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم في إطار اهتمام الدولة المصرية بتمكين الأسرة ودعم أبنائها من ذوي القدرات والهمم وفقاً للإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب

يهدف مشروع "حب وحياة" إلى تدريب وتأهيل أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم منذ مرحلة الميلاد وحتى مرحلة المراهقة، الذين يعانون من التأخر في النمو العقلي والحركي من صعوبات التعلم والشلل الدماغي البسيط والمتوسط، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع وعي الأمهات وتنمية قدراتهن في التعامل الفعال مع أبنائهن ، ومساعدتهن على تحديد نقاط القوة والضعف لدى أطفالهن لإكتشاف قدراتهم الحقيقية، كما يهتم بتزويد الأم بالتدريب المستمر فيما يتعلق بالوسائل الضرورية لرعاية طفلها.

يقدم البرنامج التوعية حول كيفية مشاركة الأهل مباشرة في العملية التأهيلية والنفسية والسلوكية للطفل، مما يساهم في تزويد الطفل بالمهارات التي تساعده على التكيف في حياته اليومية مع الإستعانة بورش عمل مناسبة، بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في الجوانب (النفسية، الإجتماعية، السلوكية، التأهيلية ، التشريعية) .

إنتظروا إنطلاق " حب وحياة " الثلاثاء القادم 4 نوفمبر في تمام الـ 9 صباحاً بمركز الإبتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، ومن المقرر مشاركة عدد 100 أم من محافظتي( القاهرة والجيزة ) ويستمر برنامجه التدريبي الأول لمدة ثلاثة أيام من 4 حتى 6 نوفمبر الجاري  .

وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة أشرف صبحي ذوي الهمم وزارة الشباب

جانب من المؤتمر

انطلاق مؤتمر مناظير المسالك البولية المتقدمة لجمعية دول حوض البحر الأبيض المتوسط

محمد الاتربى

محمد الإتربي: شراكة البنك الأهلي المصري بالمتحف الكبير تجسد إيماننا بدور المؤسسات الوطنية في صون الحضارة وتعزيز حضور مصر عالميا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

