رياضة

تغريم الأهلي والزمالك 350 ألف جنيه.. عقوبات الجولة الثانية عشرة من دوري nile

رابطة الأندية
رابطة الأندية
إسلام مقلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

حرس الحدود وغزل المحلة:

  • إيقاف محمد حمدي زكي علي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • إيقاف موري توريه، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب:

  • إيقاف طارق محمد سيد أحمد، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.
  • إيقاف شارلز باساي، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
  • إيقاف نادر هشام هزاع غريب، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • توقيع غرامة مالية على فريق المقاولون العرب قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة فاركو والإسماعيلي:

  • ايقاف السيد / عبدالله مدرب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

مباراة طلائع الجيش زد أف سي:

  • إيقاف إسماعيل أجورو، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على الإنذار الثالث.
  • توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم تسليم بطاقات التعارف للحكم وقائمة بداية المباراة قبل 75 دقيقة من موعد انطلاق المباراة.

سموحة و الجونة:

  • إيقاف صامويل أمادي، لاعب فريق سموحة، ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

الاتحاد السكندري ووادي دجلة:

  • إيقاف مصطفى إبراهيم محمد عبد الواحد، لاعب فريق الاتحاد السكندري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث كما سيتم إيقافه مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.
  • إيقاف اسلام عادل حامد صالح، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بتروجيت والأهلي:

  • إيقاف محمد علي عثمان علي، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
  • توقيع غرامة مالية على فريق بتروجيت قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.
  • منع المتواجدين في المقصوره من جماهير النادي الأهلي، من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة ورمي زجاجات بإتجاه حكم المباراة.

مباراة البنك الأهلي والزمالك:

  • منع المتواجدين من جماهير الزمالك من حضور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 150 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد حكم المباراة.
  • إنذار المدير الفني للزمالك وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تغيب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.


 

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية رابطة الأندية دوري Nile

