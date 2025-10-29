تطورات أزمه حلمي طولان مع رابطة الأندية

علق الإعلامي أحمد شوبير، عن الأزمة القائمة بين رابطة الأندية المحترفة والمدير الفني لمنتخب مصر الثاني، الكابتن حلمي طولان، بشأن طلب تأجيل مباريات فريق بيراميدز .

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي : "الكابتن حلمي طولان، وهو شخصية محترمة جدًا وصديقي العزيز، خرج مؤخرًا ليقول إنه لا يجد ملاعب للتدريب، وإنه يريد تأجيل بعض المباريات لأن لاعبي بيراميدز يجب أن يكونوا معه في المنتخب، وما زلت مؤيدًا لفكرة الاستعانة بلاعبي بيراميدز، لكن بيراميدز لديه أزمة، إذ يخوض مباريات متلاحقة، ولا أحد يعلم حتى الآن هل سيتم التأجيل أم لا".

وأضاف: "المهندس هاني أبو ريدة صرّح بأنه طالب الرابطة بتأجيل مباراتي بيراميدز أمام بتروجيت والإسماعيلي يومي 3 و6 ديسمبر، لكن حتى هذه اللحظة الرابطة ترفض التأجيل حفاظًا على انتظام المسابقة.