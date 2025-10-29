انتهى زمن المُجاملات| رابطة الأندية تغلق باب التأجيلات.. و«سويلم» يوضح التفاصيل

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة لن تؤجل أي مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم، في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: «وضعنا جدول الدوري الممتاز في بداية الموسم دون تخطيط لأي تأجيلات لأي نادٍ».

وأضاف: «ألغينا الهبوط بموافقة جميع الأندية، والرابطة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ونتحدث عن قرارات تم اتخاذها ووقّع عليها الجميع».

وتابع: «كان هناك انتقاد في الفترة الماضية بسبب تأجيل مباريات للزمالك والأهلي والمصري، وقيل إنها مجاملات، رغم أن ذلك لم يكن صحيحًا».

وأردف: «لا توجد مؤجلات، مع كامل احترامي للكابتن حلمي طولان، فهو وافق على ذلك ويعلم جيدًا صعوبة التأجيل».

وواصل: «لا أعتقد أنه يلوّح بالرحيل، لأنه كان يعلم منذ البداية أن لا تأجيلات، وأن الأمر محسوم».