عقوبات رابطة الأندية المصرية عن الجولة العاشرة من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة العاشرة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة البنك الأهلي والمصري:

إيقاف حسن حسن علي محمد إبراهيم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف باهر محمد مجدي محمدي، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الاتحاد والمقاولون العرب:

توقيع غرامة مالية على فريق الاتحاد قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق للملعب قبل بدء الشوط الثاني.
إيقاف جوزيف اوشايا، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش والجونة :

إيقاف أحمد علاء الدين محمود، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حسام سويسي، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد للعبة خطر.

مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف محمد أدهم النجيلي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي وزد أف سي :

إيقاف أحمد فتحي عبد المنعم، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف تامر سيد مصطفى ،مدير إداري فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

مباراة فاركو ووادي دجلة:

إيقاف رامز مدحت ماهر زاخر، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق للملعب قبل بدء الشوط الثاني.

