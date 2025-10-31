غياب فيريرا عن المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي يثير الجدل بالزمالك

شهدت أروقة نادي الزمالك مساء الخميس حالة من الجدل، بعد غياب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي يانيك فيريرا، عن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده عقب مواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأثار غياب فيريرا التساؤلات داخل الوسط الرياضي، خاصة أن لائحة المسابقة تلزم المديرين الفنيين بحضور المؤتمرات الصحفية عقب المباريات، ما يجعل المدرب البلجيكي مهددًا بعقوبة رسمية.

وبحسب لوائح الموسم الجاري، فإن العقوبة المنتظرة تتمثل في توجيه إنذار أول، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على أن تضاعف العقوبة حال تكرار الغياب مستقبلًا.