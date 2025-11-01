قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنتاجون: تقليل بقاء الجنود المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي
ما أفضل سورة قبل الفجر للرزق واستجابة الدعاء؟.. لا يعرفها كثيرون
رقم واحد يا أنصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة الخميس المقبل
حلمي طولان ينتقد اختيار فيريرا : “الزمالك ظُلم بوجوده”
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
تعديلات في الرسوم لدعم مباني الخارجية بالخارج على طاولة النواب غدا
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك
رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير
خبير علاقات دولية: ما يحدث في ليبيا صراع على الهوية والمستقبل لا السلطة فقط
مقتـل عشرات الأشخاص .. إنحسار حدة الإعصار ميليسا بمنطقة الكاريبي
السيطرة على حريق بشقة في بولاق الدكرور
الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان ينتقد اختيار فيريرا : “الزمالك ظُلم بوجوده”

حلمى طولان
حلمى طولان
رباب الهواري

أعرب حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني والمشارك في كأس العرب، عن رأيه في قرار نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالاستغناء عن خدمات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن قرار رحيله جاء متأخرًا بعض الشيء.

اختيار فيريرا من البداية لم يكن موفقًا

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الكورة مع فايق” على قناة “إم بي سي مصر 2”، أكد حلمي طولان أن اختيار فيريرا لتولي القيادة الفنية للزمالك منذ البداية كان قرارًا غير موفق، موضحًا أن المدرب لم يكن على مستوى الطموحات الكبيرة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال طولان: “اختيار فيريرا من البداية غير موفق، لأنه لا يمتلك السيرة الذاتية أو الخبرات التي تؤهله لتدريب نادٍ بحجم الزمالك، الذي يحتاج إلى مدرب صاحب فكر قوي وقدرة على التعامل مع الضغوط.”

الراتب لا يصنع الكفاءة

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر الثاني إلى أن الراتب الذي يحصل عليه فيريرا، والذي يتراوح بين 15 إلى 20 ألف دولار شهريًا، يعكس مستوى متواضعًا مقارنة بطبيعة النادي وإمكانياته. وأضاف: “مدرب بهذا المقابل المادي لا يمكن أن يكون على مستوى طموح الزمالك، النادي بحاجة إلى اسم كبير يليق بتاريخه وقيمته.”

فيريرا ظلم الزمالك ولم يُظلم

وختم طولان تصريحاته بتأكيد أن فيريرا لم يُظلم كما يردد البعض، بل هو من ظلم الزمالك بتجربته غير الناجحة، موضحًا أن الفريق تأثر سلبيًا بأسلوبه وفقد هويته الفنية خلال الفترة الماضية.

الزمالك يستعد لطلائع الجيش

ويواصل الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، في أول اختبار بعد رحيل فيريرا، وسط آمال جماهيرية في عودة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق


 

حلمى طولان الزمالك فيريرا اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

فيريرا

ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

المتحف المصري الكبير

من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

تونس

سجن قاضي تونسي 5 سنوات لإنتقاده لمنظومة العدالة في بلاده

مطار برلين

استئناف حركة الطيران في مطار برلين بعد تعليقها بشكل مؤقت

طائرة مسيرة

روسيا .. تدمير طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو

بالصور

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد