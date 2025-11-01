حلمي طولان ينتقد اختيار فيريرا : “الزمالك ظُلم بوجوده”

أعرب حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني والمشارك في كأس العرب، عن رأيه في قرار نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالاستغناء عن خدمات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن قرار رحيله جاء متأخرًا بعض الشيء.

اختيار فيريرا من البداية لم يكن موفقًا

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الكورة مع فايق” على قناة “إم بي سي مصر 2”، أكد حلمي طولان أن اختيار فيريرا لتولي القيادة الفنية للزمالك منذ البداية كان قرارًا غير موفق، موضحًا أن المدرب لم يكن على مستوى الطموحات الكبيرة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال طولان: “اختيار فيريرا من البداية غير موفق، لأنه لا يمتلك السيرة الذاتية أو الخبرات التي تؤهله لتدريب نادٍ بحجم الزمالك، الذي يحتاج إلى مدرب صاحب فكر قوي وقدرة على التعامل مع الضغوط.”

الراتب لا يصنع الكفاءة

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر الثاني إلى أن الراتب الذي يحصل عليه فيريرا، والذي يتراوح بين 15 إلى 20 ألف دولار شهريًا، يعكس مستوى متواضعًا مقارنة بطبيعة النادي وإمكانياته. وأضاف: “مدرب بهذا المقابل المادي لا يمكن أن يكون على مستوى طموح الزمالك، النادي بحاجة إلى اسم كبير يليق بتاريخه وقيمته.”

فيريرا ظلم الزمالك ولم يُظلم

وختم طولان تصريحاته بتأكيد أن فيريرا لم يُظلم كما يردد البعض، بل هو من ظلم الزمالك بتجربته غير الناجحة، موضحًا أن الفريق تأثر سلبيًا بأسلوبه وفقد هويته الفنية خلال الفترة الماضية.

الزمالك يستعد لطلائع الجيش

ويواصل الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، في أول اختبار بعد رحيل فيريرا، وسط آمال جماهيرية في عودة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق



